В Крыму заявили, что Северо-Крымский канал заполнили водой

Весь Северо-Крымский канал заполнен днепровской водой, заявил зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Альберт Кангиев.

«Сегодня вода не только на первой насосной станции, сегодня водой заполнен весь Северо-Крымский канал, весь под напором», — приводит его слова «Радио Крым».

Кангиев отметил, что на протяжении всех восьми лет, пока канал стоял без воды, специалисты продолжали ремонт и обслуживание оборудования, что позволило после разрушения дамбы сразу же пустить воду по каналу.

26 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Сергей Аксёнов заявил, что бетонную дамбу, сооружённую на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали.

К 17 марта водохранилища Крыма накопили 140 млн куб. м воды и заполнились на 90%.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена.