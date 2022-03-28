Запись детей в первый класс в Москве начнётся 1 апреля

Запись детей в первый класс в Москве откроется 1 апреля, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Подать заявление можно будет в электронном виде на портале mos.ru до 5 сентября.

По словам Раковой, в Москве ежегодно растёт число первоклассников, которые ходят в школу рядом с домом. Например, в этом году 95% родителей выбрали для детей образовательное учреждение в своём районе.

Наряду с этим стало известно, что в текущем году в школы Московской области пойдут 120 тыс. первоклассников, передаёт телеканал «360». Записать ребёнка на учёбу можно в режиме онлайн, рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«Всё это мы делаем в цифре, то есть удобно, без лишних хождений, волокиты и потери времени. Очень надеюсь, что эту систему по достоинству оценят наши жители, родители, которые готовят детей в школу», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области приём документов для записи ребёнка в первый класс начнётся 1 апреля. Подачу заявок откроют по месту регистрации несовершеннолетнего.