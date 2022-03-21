В Подмосковье 1 апреля начнётся приём документов для записи в первый класс

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В Московской области приём документов для записи ребёнка в первый класс начнётся 1 апреля. Подачу заявок откроют по месту регистрации несовершеннолетнего.
В Подмосковье 1 апреля начнётся приём документов для записи в первый класс
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что записать ребёнка в первый класс можно через областной сайт «Госуслуги».

«Для удобства оригиналы документов в школу приносить не нужно — все документы будут проверять удалённо», — уточнила она.

Вместе с тем в Ижевске (Удмуртия) начался досрочный период сдачи ЕГЭ-2022. Для сдачи экзамена досрочно зарегистрировались 79 выпускников, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на управление образования администрации города.

Досрочный период продлится до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что в текущем году ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в соответствии с утверждённым графиком, вопрос нехватки бумаги будет решён в кратчайшие сроки.

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