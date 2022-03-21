В Подмосковье 1 апреля начнётся приём документов для записи в первый класс
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Об этом сообщает телеканал «360».
Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что записать ребёнка в первый класс можно через областной сайт «Госуслуги».
«Для удобства оригиналы документов в школу приносить не нужно — все документы будут проверять удалённо», — уточнила она.
Вместе с тем в Ижевске (Удмуртия) начался досрочный период сдачи ЕГЭ-2022. Для сдачи экзамена досрочно зарегистрировались 79 выпускников, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на управление образования администрации города.
Досрочный период продлится до 18 апреля.
Ранее сообщалось, что в текущем году ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в соответствии с утверждённым графиком, вопрос нехватки бумаги будет решён в кратчайшие сроки.