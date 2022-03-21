ОГЭ и ЕГЭ пройдут в России в соответствии с установленным графиком

ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в соответствии с утверждённым графиком, вопрос нехватки бумаги будет решён в кратчайшие сроки.

«Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён. ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику», — говорится в сообщении Telegram-канала Минпросвещения «Большая перемена».

В Рособрнадзоре ранее заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине.

Госэкзамен будет проходить в три этапа: досрочный состоится в период с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.