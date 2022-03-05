В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине
- РИА Новости
«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», —цитирует ТАСС Музаева.
По его словам, «пока в ведомстве твёрдое ощущение, что экзамен получится провести».
Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ пройдёт в запланированные сроки — с 21 марта по 15 апреля, переноса не планируется.
Госэкзамен будет проходить в три этапа: досрочный состоится в период с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.