В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине

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Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил представитель ведомства Анзор Музаев.
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине
  • РИА Новости

«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», —цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, «пока в ведомстве твёрдое ощущение, что экзамен получится провести».

Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ пройдёт в запланированные сроки — с 21 марта по 15 апреля, переноса не планируется.

Госэкзамен будет проходить в три этапа: досрочный состоится в период с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.

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