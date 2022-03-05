В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине

Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил представитель ведомства Анзор Музаев.

«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», —цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, «пока в ведомстве твёрдое ощущение, что экзамен получится провести».

Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ пройдёт в запланированные сроки — с 21 марта по 15 апреля, переноса не планируется.

Госэкзамен будет проходить в три этапа: досрочный состоится в период с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.