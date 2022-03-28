Фтизиатр Васильева перечислила возможные признаки туберкулёза

Президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева назвала возможные признаки туберкулёза.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она объяснила, что болезнь может долгое время находиться в спящей форме и активизироваться при проблемах с иммунитетом.

«У взрослого человека, если говорить о симптоматике, это длительный кашель. Он считается длительным, если человек кашляет три недели и более. Туберкулёзом, к слову сказать, болеют люди самого трудоспособного возраста — чаще всего от 22 до 45 лет», — сказала специалист.

Также, по её словам, симптомы могут быть и «незаметными», например усталость сниженный аппетит, снижение работоспособности и другое.

«У детей часто лимфатические узлы увеличенные, внутригрудные лимфатические узлы... А так ребёнок может быть просто вялым, с плохим аппетитом, физически не очень активный», — продолжила Васильева.

Чтобы своевременно выявить болезнь и вовремя принять меры, врач посоветовала проходить скрининговые осмотры.

Ранее врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии 1-го МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе с URA.RU рассказал об изменении симптоматики туберкулёза в XXI веке.