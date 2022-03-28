В Крыму зарегистрировали 378 случаев коронавируса за сутки

В Крыму зарегистрировали 378 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего выявлено 177 119 положительных на COVID-19», — заявили в ведомстве.

Выздоровели за минувшие 24 часа 296 человек, с начала пандемии — 168 381.

В целом в России за сутки подтвердили 21 101 случай коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».