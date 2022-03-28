В Крыму зарегистрировали 378 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Крыму зарегистрировали 378 случаев коронавируса за последние сутки.
В Крыму зарегистрировали 378 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Ergin Yalcin

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего выявлено 177 119 положительных на COVID-19», — заявили в ведомстве.

Выздоровели за минувшие 24 часа 296 человек, с начала пандемии — 168 381.

В целом в России за сутки подтвердили 21 101 случай коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить