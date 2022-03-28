В Оренбургской области выявили 335 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 209 918 жителей.
Выздоровели за минувшие 24 часа 1124 человека, всего — 196 018.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 76 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 81 540.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».