В Оренбургской области выявили 335 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 335 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 209 918 жителей.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1124 человека, всего — 196 018.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 76 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 81 540.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».