В Ростовской области зафиксировали 640 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 640 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 360 544. Коэффициент распространения вируса составляет 0,89.

Выздоровели 342 336 жителей области, в том числе 713 — за минувшие 24 часа. На лечении в стационарах находятся 1028 пациентов.

В целом за сутки в России выявили 21 101 случай коронавирусной инфекции, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».