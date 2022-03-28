В Татарстане подтвердили 279 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 136 428 жителей. Вылечились 125 922 человека, включая 130 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что с понедельника, 28 марта, в Курской области отменили масочный режим, передаёт сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«Теперь эта мера профилактики будет носить рекомендательный характер для мест массового скопления граждан», — отмечается на сайте правительства области.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».