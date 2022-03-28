В Татарстане подтвердили 279 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 279 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 136 428 жителей. Вылечились 125 922 человека, включая 130 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с понедельника, 28 марта, в Курской области отменили масочный режим, передаёт сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Теперь эта мера профилактики будет носить рекомендательный характер для мест массового скопления граждан», — отмечается на сайте правительства области.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».