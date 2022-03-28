В Кемеровской области зарегистрировали 275 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области зарегистрировали 275 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 453 жителя.
В Кемеровской области зарегистрировали 275 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 156 872 человека, выздоровел 147 641.

На лечении находятся 6990 пациентов.

Также стало известно, что в Мурманской области с понедельника, 28 марта, отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для вахтовиков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

«При этом работодатель обязан проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР», — отметили в штабе.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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