В Кемеровской области зарегистрировали 275 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 275 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 453 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 156 872 человека, выздоровел 147 641.

На лечении находятся 6990 пациентов.

Также стало известно, что в Мурманской области с понедельника, 28 марта, отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для вахтовиков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

«При этом работодатель обязан проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР», — отметили в штабе.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».