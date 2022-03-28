В Удмуртии выявили 216 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 216 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдается 3831 житель республики, в ковидных центрах — 263 пациента в состоянии средней тяжести, 43 — в тяжёлом.

Вылечились за минувшие 24 часа 1005 жителей.

Также стало известно, что в Челябинской области отменили ряд антикоронавирусных мер, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона Алексея Текслера.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяется режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Также отменён запрет на проведение публичных мероприятий.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».