Молодые россияне назвали желаемую зарплату после окончания вуза

В ходе опроса молодые россияне в возрасте от 18 до 22 лет рассказали, в каких сферах хотят работать и планируют ли трудоустраиваться по профессии. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Из результатов опроса, который провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру», следует, что 44% молодых людей после окончания учёбы рассчитывают получать от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, 30% — менее 40 тыс. рублей, а 10% согласны на любой заработок, им неважен уровень дохода.

Кроме того, согласно данным исследования, 68% молодых людей уже работают. Большинство из них трудоустроены в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%. Меньше всего молодёжи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

Также молодые люди уточнили, работа в какой сфере привлекает их больше всего. В основном опрошенным хотелось бы заниматься своим делом — 17%, работать в сфере искусства и развлечений — 14%, IT — 13%, маркетинге — 12% и медицине — 11%. Также респондентов интересует работа в промышленности — 8%, юридической сфере — 6%, финансовой сфере — 5%, госслужбе — 4%, образовании — 3% и сфере услуг — 2%.

«Но при этом никто из респондентов не указал, что хочет развиваться в блогосфере, и даже не рассматривает ведение блога как перспективную работу. По сферам трудоустройства молодые мужчины предпочтение отдают IT и промышленности», — говорится в исследовании.

Всего в опросе участвовали 1750 жителей страны в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее опрос также показал, что больше половины россиян (51%) постоянно отвлекаются от работы.