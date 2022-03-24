Россияне назвали отвлекающие от работы причины

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Больше половины россиян (51%) постоянно отвлекаются от работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру».
Россияне назвали отвлекающие от работы причины
  • Gettyimages.ru
  • © tomazl

Так, почти пятая часть респондентов (19%) сообщили, что эффективно работать им мешают постоянные переписки в личных чатах.

Также опрошенных отвлекает частое пролистывание новостных лент — 15%, телефонные разговоры — 11%, старая техника, которая тормозит процессы, — 11%, неумение отказать коллегам в помощи — 8%, частые совещания — 8%, чтение и комментирование постов в соцсетях — 5%, курение — 4%, сёрфинг в интернете — 4%, излишняя рефлексия над ошибками и неудачами — 3%, мобильные и компьютерные игры — 2%, просмотр роликов — 2%.

Согласно данным опроса, чаще всего отвлекаются сотрудники, работающие в ресторанах и кафе, в сфере образования и науки, недвижимости. Значительно реже стараются терять время финансисты, работники из сферы услуг и транспорта.

Всего в опросе приняли участие 1790 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить