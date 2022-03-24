Россияне назвали отвлекающие от работы причины

Больше половины россиян (51%) постоянно отвлекаются от работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Так, почти пятая часть респондентов (19%) сообщили, что эффективно работать им мешают постоянные переписки в личных чатах.

Также опрошенных отвлекает частое пролистывание новостных лент — 15%, телефонные разговоры — 11%, старая техника, которая тормозит процессы, — 11%, неумение отказать коллегам в помощи — 8%, частые совещания — 8%, чтение и комментирование постов в соцсетях — 5%, курение — 4%, сёрфинг в интернете — 4%, излишняя рефлексия над ошибками и неудачами — 3%, мобильные и компьютерные игры — 2%, просмотр роликов — 2%.

Согласно данным опроса, чаще всего отвлекаются сотрудники, работающие в ресторанах и кафе, в сфере образования и науки, недвижимости. Значительно реже стараются терять время финансисты, работники из сферы услуг и транспорта.

Всего в опросе приняли участие 1790 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.