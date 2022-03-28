Дерматолог Гришина назвала возможные признаки меланомы

Дерматолог Натэла Гришина рассказала, что асимметрия, неровность краёв, изменение окраса или размера родинки может свидетельствовать о развитии меланомы.

«Есть такое понятие — АКОРД. А — асимметрия. К — край. Все края должны быть гладкими и ровными. О — окрас. Родинка должна быть равномерная, не пёстрая. Синюшный цвет — повод обратиться к врачу. Р — размер. Если родинка больше 5 мм, нужно внимательно следить. Д — динамика, то есть появление кровоточивости, боль или зуд», — сказала Гришина в беседе с URA.RU.

По её мнению, обнаружение отклонений является поводом обратиться к специалисту.

При этом особое внимание, отметила Гришина, нужно уделять родинкам, которые находятся на открытых участках тела, а также тем, которые наиболее подвержены травматизации.

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