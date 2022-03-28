Дерматолог Константинова рассказала, когда стиральный порошок вредит коже рук

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Дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова рассказала, что стиральный порошок может навредить коже при ручной стирке в случае, если на руках имеются воспалительные процессы.
Дерматолог Константинова рассказала, когда стиральный порошок вредит коже рук
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«Порошок может навредить коже человека только при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи хронические, воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — сказала Константинова в беседе с URA.RU.

По словам дерматолога, многое также зависит и от качества самого стирального порошка.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

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