Дерматолог Константинова рассказала, когда стиральный порошок вредит коже рук
- Gettyimages.ru
- © FeelPic
«Порошок может навредить коже человека только при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи хронические, воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — сказала Константинова в беседе с URA.RU.
По словам дерматолога, многое также зависит и от качества самого стирального порошка.
Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.