Дерматолог Константинова рассказала, когда стиральный порошок вредит коже рук

Дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова рассказала, что стиральный порошок может навредить коже при ручной стирке в случае, если на руках имеются воспалительные процессы.

«Порошок может навредить коже человека только при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи хронические, воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — сказала Константинова в беседе с URA.RU.

По словам дерматолога, многое также зависит и от качества самого стирального порошка.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.