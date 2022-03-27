Врач Злобин рассказал о связи группы крови человека с течением COVID-19

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал о связи группы крови человека с течением коронавирусной инфекции.

«В последнее время появляется много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А и самой низкой — у людей с группой 0, но ни одна не смогла показать влияние на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность)», — заявил он в интервью «Известиям».

Злобин отметил, что результаты этих исследований пока нельзя применять на практике.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.