Врач Степанова перечислила симптомы ревматизма

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Эксперт АО «Медицина», врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Степанова перечислила основные симптомы ревматизма.
Врач Степанова перечислила симптомы ревматизма
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«Самостоятельно человеку бывает сложно определить, есть ли у него ревматизм или нет. Однако ряд симптомов, которые могут указать на это, следующие: боль в суставе без травмы, особенно если появляются признаки воспаления. Среди прочих признаков также выделяют повышение температуры, скованность в движениях по утрам», — рассказала она «Газете.Ru».

Другими симптомами ревматизма Степанова назвала боли в суставах ночью, а также регулярные боли в спине и пояснице.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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