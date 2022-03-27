Врач Степанова перечислила симптомы ревматизма
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«Самостоятельно человеку бывает сложно определить, есть ли у него ревматизм или нет. Однако ряд симптомов, которые могут указать на это, следующие: боль в суставе без травмы, особенно если появляются признаки воспаления. Среди прочих признаков также выделяют повышение температуры, скованность в движениях по утрам», — рассказала она «Газете.Ru».
Другими симптомами ревматизма Степанова назвала боли в суставах ночью, а также регулярные боли в спине и пояснице.
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