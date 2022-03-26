Врач Соломатина заявила о рисках инсульта и инфаркта при чрезмерном употреблении сахара

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Чрезмерное употребление сахара может стать причиной инсульта и инфаркта. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.
Врач Соломатина заявила о рисках инсульта и инфаркта при чрезмерном употреблении сахара
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«Много сахара разрушает печень, которая и вырабатывает этот холестерин. Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Соломатиной, чрезмерное употребление сахара может также привести к ожирению. 

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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