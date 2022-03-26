Гастроэнтеролог Дианова призвала не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом.

«Самое ужасное сочетание — это кофе с шоколадом или с алкоголем. Потому что кофе с шоколадом, кофе с алкоголем способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Диановой, в результате у человека может возникнуть чувство изжоги и жжения.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.