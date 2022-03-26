В Минцифры России рассказали о льготной ипотеке для IT-специалистов

Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет», — говорится в сообщении Шадаева в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что для получения соответствующей ипотеки специалисту из города-миллионника нужно иметь доход от 200 тыс. рублей в месяц, в регионах — от 150 тыс. рублей.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.