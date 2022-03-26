В Минцифры России рассказали о льготной ипотеке для IT-специалистов

Короткая ссылка
Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
В Минцифры России рассказали о льготной ипотеке для IT-специалистов
  • Gettyimages.ru

«Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет», — говорится в сообщении Шадаева в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что для получения соответствующей ипотеки специалисту из города-миллионника нужно иметь доход от 200 тыс. рублей в месяц, в регионах — от 150 тыс. рублей.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить