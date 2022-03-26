Проект постановления об отсрочке от армии для IT-специалистов находится в правительстве

Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам, разработанный Минцифры, уже находится в правительстве, сообщил глава министерства Максут Шадаев на встрече с представителями отрасли.

«Проект постановления уже находится в правительстве, которое определяет порядок предоставления этой отсрочки», — цитирует министра ТАСС.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.