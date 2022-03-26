Шойгу: Минобороны полностью выполняет социальные обязательства перед личным составом

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом.
Шойгу: Минобороны полностью выполняет социальные обязательства перед личным составом
  • РИА Новости

«Хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям», — сказал Шойгу в ходе рабочего совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооружённых сил России.

По его словам, это касается индексации денежного довольствия военнослужащих, оплаты работы гражданского персонала и военных пенсионеров.

Также Шойгу заявил, что гособоронзаказ, несмотря на сложности, выполняется в плановом порядке.

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