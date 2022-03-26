Шойгу: Минобороны полностью выполняет социальные обязательства перед личным составом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом.

«Хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям», — сказал Шойгу в ходе рабочего совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооружённых сил России.

По его словам, это касается индексации денежного довольствия военнослужащих, оплаты работы гражданского персонала и военных пенсионеров.

Также Шойгу заявил, что гособоронзаказ, несмотря на сложности, выполняется в плановом порядке.