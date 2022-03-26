Шойгу: Минобороны полностью выполняет социальные обязательства перед личным составом
- РИА Новости
«Хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям», — сказал Шойгу в ходе рабочего совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооружённых сил России.
По его словам, это касается индексации денежного довольствия военнослужащих, оплаты работы гражданского персонала и военных пенсионеров.
Также Шойгу заявил, что гособоронзаказ, несмотря на сложности, выполняется в плановом порядке.