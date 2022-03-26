Министр обороны Шойгу: гособоронзаказ выполняется в плановом порядке

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ, несмотря на сложности, выполняется в плановом порядке.
Министр обороны Шойгу: гособоронзаказ выполняется в плановом порядке
  • РИА Новости

«Мы провели совещание с Министерством финансов по целому кругу вопросов в части выполнения и бюджетных обязательств по этому году, и, самое главное, государственного оборонного заказа. При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ», — сказал он на совещании с руководством Минобороны.

С учётом того, что бюджетное финансирование в 2022 году превысило предыдущий год на 15%, «надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа», отметил Шойгу.

«Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью», — сказал министр.

Ранее Шойгу провёл совещание с главой Минфина Антоном Силуановым.

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