Невролог Керекеша рассказал о возможных причинах повышенного давления

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Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал о возможных причинах повышенного артериального давления.
Невролог Керекеша рассказал о возможных причинах повышенного давления
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«Есть синдром повышенного давления и синдром пониженного давления. Надо искать его причину. Когда вы найдёте эти причины (их может быть много), вы научитесь избавляться от синдрома повышенного давления», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, одной из причин гипертонии является уменьшение просвета сосуда. 

Ещё одним фактором, который приводит к повышению давления, эксперт назвал лишний вес.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News  дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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