Невролог Керекеша рассказал о возможных причинах повышенного давления

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал о возможных причинах повышенного артериального давления.

«Есть синдром повышенного давления и синдром пониженного давления. Надо искать его причину. Когда вы найдёте эти причины (их может быть много), вы научитесь избавляться от синдрома повышенного давления», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, одной из причин гипертонии является уменьшение просвета сосуда.

Ещё одним фактором, который приводит к повышению давления, эксперт назвал лишний вес.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.