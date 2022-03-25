В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге на лечении с COVID-19 и пневмонией в больницах находятся 2,1 тыс. пациентов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

В реанимациях лечатся 240 горожан. Амбулаторное лечение проходят 13,9 тыс. человек.

Также стало известно, что в Красноярском крае занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 70%, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В регионе развёрнуто 1997 коек для заболевших COVID-19. Всего в крае продолжают работать 38 ковидных госпиталей.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».