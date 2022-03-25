Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности основной задачей кабмина

Обеспечение продовольственной безопасности — это первоочередная задача, поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Я просто хотел бы ещё раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания, — это основная наша задача», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он подчеркнул, что данный вопрос находится в постоянном внимании правительства.

Ранее российский премьер заявил, что нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия.

Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв ранее предположил, что в результате импортозамещения цены на некоторые категории продовольствия упадут.

Он отметил, что привычные марки могут заменить отечественная продукция и зарубежные поставщики, которые не стали вводить санкции в отношении России.