В Кемеровской области выявили 259 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 259 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровел 501 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации с COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 156 069 человек, вылечились 146 208.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 7628 пациентов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 235 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. С начала пандемии заболели почти 192 тыс. жителей края.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».