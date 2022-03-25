В Ростовской области подтвердили 1114 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 1114 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 358,4 тыс. Коэффициент распространения инфекции — 0,87.

На лечении в ковидных госпиталях находятся более 1 тыс. пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 382 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».