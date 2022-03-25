В Стоматологической ассоциации объяснили рост цен на протезирование зубов

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Президент Стоматологической ассоциации России Андрей Ерёменко объяснил рост цен на лечение зубов.
В Стоматологической ассоциации объяснили рост цен на протезирование зубов
  • Gettyimages.ru

По словам Ерёменко, цены на протезирование растут в том числе из-за увеличившегося спроса на комплектующие.

«Сами комплектующие, то есть расходные материалы для стоматологии в общем, если мы говорим лечении зубов, они не так критично влияют на стоимость работ. Просто сейчас идёт завышенный спрос. Естественно, клиники пытаются купить все товарные остатки у дилера, и, естественно, как и любой спрос, это приводит к повышению цены предложения», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов рассказал, что стоимость стоматологических услуг в клиниках поднялась в среднем на 15—20%.

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