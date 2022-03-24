В Стоматологической ассоциации России заявили о росте цен на услуги специалистов

Короткая ссылка
Вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов рассказал, что стоимость стоматологических услуг в клиниках поднялась в среднем на 15—20%.
В Стоматологической ассоциации России заявили о росте цен на услуги специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«В среднем цена поднялась на 15—20%, на что-то даже больше», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Данилова, в настоящее время в качестве меры поддержки отрасли обсуждается, в частности, упрощённая регистрация отечественных материалов.

«Но даже если замещение будет, то на тот уровень качества, который существует с учётом применения импортных материалов, рассчитывать мы пока не можем», — добавил при этом специалист.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить