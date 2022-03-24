В Стоматологической ассоциации России заявили о росте цен на услуги специалистов

Вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов рассказал, что стоимость стоматологических услуг в клиниках поднялась в среднем на 15—20%.

«В среднем цена поднялась на 15—20%, на что-то даже больше», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Данилова, в настоящее время в качестве меры поддержки отрасли обсуждается, в частности, упрощённая регистрация отечественных материалов.

«Но даже если замещение будет, то на тот уровень качества, который существует с учётом применения импортных материалов, рассчитывать мы пока не можем», — добавил при этом специалист.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.