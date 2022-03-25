В Удмуртии выявили 222 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 222 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 49 жителей.
В Удмуртии выявили 222 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 311 пациентов, из них в состоянии тяжести — 266.

С лёгким течением заболевания дома проходят лечение 4048 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге с 28 марта ослабят ряд антикоронавирусных мер, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, концертным площадкам, кинотеатрам, циркам и театрам разрешат заполнять залы на 100%. Смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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