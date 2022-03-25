В России выявили 25 382 случая заболевания коронавирусом за сутки

В России в течение суток выявлено 25 382 случая инфицирования коронавирусом. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Днём ранее зафиксировали 25 387 заболевших.

Также за сутки выздоровели после коронавируса 61 860 человек, накануне — 66 476.

Число летальных случаев от последствий COVID-19 в России за сутки составило 398. Днём ранее — 418.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.