Пульмонолог Пурясев рассказал об особенностях кашля при омикрон-штамме COVID-19

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о характерных особенностях кашля, вызванного омикрон-штаммом коронавируса.

«Характерная черта кашля при «омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, – это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена, поэтому кашель не приносит облегчения. Причина кашля не в мокроте, как это бывает обычно, а именно в воспалении самой слизистой, её напряжении, поэтому кашель длительный, непродуктивный, не облегчающий больному состояние», — заявил он в интервью радио Sputnik.

По словам Пурясева, для лечения подобного кашля подойдут мощные противовоспалительные препараты и ингаляции.

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