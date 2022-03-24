В ЯНАО зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки

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В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 1013 жителей.
В ЯНАО зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Госпитализированы за минувшие 24 часа 14 человек. Всего в госпиталях лечится 141 пациент с подтверждённым COVID-19.

В целом в России за сутки выявили 25 387 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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