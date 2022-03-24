В Иркутской области зафиксировали 923 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 923 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 282 152.

«С начала пандемии в Иркутской области с болезнью справились 268 388 человек», — отмечается в сообщении.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 25 387 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».