В Иркутской области зафиксировали 923 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 282 152.
«С начала пандемии в Иркутской области с болезнью справились 268 388 человек», — отмечается в сообщении.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 25 387 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».