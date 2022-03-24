В Красноярском крае подтвердили 272 случая COVID-19 за сутки

В Красноярском крае подтвердили 272 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 357 797 жителей. Вылечились 343 845 человек, в том числе 401 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 101 случай коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 81 027.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».