Более 2000 подростков сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области

В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 2024 подростка. Оба компонента вакцины получили 1497 тинейджеров.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«По состоянию на 22.03.2022 в Нижегородской области для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет доступна вакцина «Спутник М» в количестве 904 комплектов», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге 2978 подростков завершили курс вакцинации от коронавируса, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на оперштаб. Первично привились 3592 несовершеннолетних.

В городе развёрнуто 92 пункта вакцинации для подростков.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».