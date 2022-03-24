В Российском зерновом союзе оценили потенциал России по обеспечению внутреннего рынка

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.
В Российском зерновом союзе оценили потенциал России по обеспечению внутреннего рынка
  • Gettyimages.ru
  • © Vince Streano

«Многое будет зависеть от погоды, но ресурсов для собственного потребления в России более чем достаточно», — заявил Злочевский в беседе с ФАН.

Президент Российского зернового союза добавил, что пока мировое сообщество только входит в период прогнозов и фактических оценок. Эксперт подчеркнул, что эти факторы оказывают решающее влияние на ценообразование: при увеличении индекса отношения зерна в хранилищах к потребляемому объёму цена на продукт падает.

Он предположил, что в следующем сезоне Россия не только обеспечит свои потребности, но и пополнит запасы зерна.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали региональный план поддержки аграриев. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв во время прямого эфира.

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