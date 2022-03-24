В Российском зерновом союзе оценили потенциал России по обеспечению внутреннего рынка
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«Многое будет зависеть от погоды, но ресурсов для собственного потребления в России более чем достаточно», — заявил Злочевский в беседе с ФАН.
Президент Российского зернового союза добавил, что пока мировое сообщество только входит в период прогнозов и фактических оценок. Эксперт подчеркнул, что эти факторы оказывают решающее влияние на ценообразование: при увеличении индекса отношения зерна в хранилищах к потребляемому объёму цена на продукт падает.
Он предположил, что в следующем сезоне Россия не только обеспечит свои потребности, но и пополнит запасы зерна.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали региональный план поддержки аграриев. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв во время прямого эфира.