В Российском зерновом союзе оценили потенциал России по обеспечению внутреннего рынка

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.

«Многое будет зависеть от погоды, но ресурсов для собственного потребления в России более чем достаточно», — заявил Злочевский в беседе с ФАН.

Президент Российского зернового союза добавил, что пока мировое сообщество только входит в период прогнозов и фактических оценок. Эксперт подчеркнул, что эти факторы оказывают решающее влияние на ценообразование: при увеличении индекса отношения зерна в хранилищах к потребляемому объёму цена на продукт падает.

Он предположил, что в следующем сезоне Россия не только обеспечит свои потребности, но и пополнит запасы зерна.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали региональный план поддержки аграриев. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв во время прямого эфира.