Невролог Евдокимов назвал некоторые причины головной боли

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов перечислил возможные причины возникновения головной боли.

«Головная боль может возникать при простудных заболеваниях, интоксикации, ОРВИ, гриппе и ковидных состояниях. Поэтому, если кроме головной боли наблюдается повышение температуры и имеются вторичные признаки простуды, следует обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь», — сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Вместе с тем врач отметил, что, если боль резкая, интенсивная и в течение короткого времени нарастает, это должно насторожить.

Обеспокоенность в этом отношении также должно вызвать головокружение и появление дополнительных нарушений со стороны зрения, например, если в глазах начинает двоиться или начинают мелькать «мушки».

«Всё это признаки инсульта или гипертонического криза. В таком случае нужно срочно вызывать врачей», — сказал Евдокимов.

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