Лавров: граждане России имеют право уехать из страны

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что россияне, решившие выбрать проживание в другой стране, имеют право на это.

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Так он ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о «самоочищении» России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировали слова Путина о самоочищении страны.

«В подобные нелёгкие времена и в подобных ответственных ситуациях... как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни: кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства», — сказал Песков.

По его словам, так это очищение и происходит.