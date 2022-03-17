В Кремле прокомментировали слова Путина о самоочищении России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировали слова президента России Владимира Путина о самоочищении страны.
В Кремле прокомментировали слова Путина о самоочищении России
  • РИА Новости

В ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, состоявшегося 16 марта, Путин сказал, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.

«В подобные нелёгкие времена и в подобные ответственные ситуации... как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни: кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства», — сказал Песков.

По его словам, так это очищение и происходит.

«Кто-то нарушает закон и несёт за это наказание в соответствии с судебными решениями», — добавил он.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в настоящее время решается судьба России.

Он призвал не забывать, что «главным фактором развития России, стержнем её тысячелетней истории был и остаётся суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу».

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