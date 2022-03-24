В Росрыболовстве заявили, что следят за ситуацией с ценами на рыбу

Росрыболовство следит за ситуацией на внутреннем рынке рыбной продукции, заявил руководитель объединённой пресс-службы агентства Дмитрий Клоков.

«В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловные приоритеты Росрыболовства», — цитирует Клокова газета «Известия».

По его словам, в качестве оптимального варианта для стабилизации Росрыболовство рассматривает механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями.

Он уточнил, что речи о госрегулировании не идёт.

Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24» заявил, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно.