В Росрыболовстве заявили, что следят за ситуацией с ценами на рыбу

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Росрыболовство следит за ситуацией на внутреннем рынке рыбной продукции, заявил руководитель объединённой пресс-службы агентства Дмитрий Клоков.
В Росрыболовстве заявили, что следят за ситуацией с ценами на рыбу
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«В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловные приоритеты Росрыболовства», — цитирует Клокова газета «Известия».

По его словам, в качестве оптимального варианта для стабилизации Росрыболовство рассматривает механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями.

Он уточнил, что речи о госрегулировании не идёт.

Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24» заявил, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно.

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