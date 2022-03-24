В Росрыболовстве заявили, что следят за ситуацией с ценами на рыбу
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«В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловные приоритеты Росрыболовства», — цитирует Клокова газета «Известия».
По его словам, в качестве оптимального варианта для стабилизации Росрыболовство рассматривает механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями.
Он уточнил, что речи о госрегулировании не идёт.
Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24» заявил, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно.