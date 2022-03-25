Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в России в связи с санкционным давлением на страну. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, принимаемые правительством России меры по минимизации последствий западных санкций оздоравливают, однако, по мнению Милонова, процесс полного укрепления российской экономики потребует времени.

Вместе с тем уход и приостановка деятельности ряда западных коммерческих компаний с российского рынка могут спровоцировать снижение доходов российских граждан, которые работали в этих организациях, пояснил депутат.

Более того, как отметил собеседник RT, граждане, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по независящим от них причинам.

По его словам, можно ожидать, что такой ситуацией захотят воспользоваться коллекторы.

«Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся «выбиванием» банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России», — говорится в обращении.

Ранее Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом.

8 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В нём, в частности, предусматривается право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий малого и среднего бизнеса.