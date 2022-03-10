Аналитик Абелев рассказал, кто сможет воспользоваться кредитными каникулами

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Начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев рассказал, что объявленные кредитные каникулы коснутся не всех плательщиков.
Аналитик Абелев рассказал, кто сможет воспользоваться кредитными каникулами
  • РИА Новости

Об этом эксперт рассказал в беседе с Life.ru.

«Но стоит учитывать, что предоставляется кредитная льгота не всем: если человек просто решит воспользоваться ситуацией и не сможет подтвердить, что его доход упал, то, скорее всего, ему или совсем откажут в кредитных каникулах, или предложат реструктуризацию, но на других условиях», — предупредил Абелев.

Организация-кредитор предложит полную или частичную отсрочку платежа только в случае предоставления полного пакета документов, а это может быть справка 2-НДФЛ или справка о регистрации в качестве безработного, или копия трудовой книжки с записью об увольнении, или больничный, или копия приказа о сокращении зарплаты, или копия приказа о приостановке деятельности работодателя, или приказ об отпуске без сохранения заработной платы, указал эксперт.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В нём, в частности, предусматривается право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий малого и среднего бизнеса.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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