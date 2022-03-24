Иммунолог Крючков рассказал о рисках отсроченного тромбоза после COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у переболевших COVID-19 через несколько месяцев после выздоровления может развиться тромбоз.

«Бывает отсроченный тромбоз. То есть у человека, у которого есть к этому предрасположенность, даже если это не выражено по внешним проявлениям, заболевание может проявиться через несколько месяцев после перенесённого COVID-19», — объяснил Крючков в беседе с URA.RU.

По его словам, подобные случаи уже не раз встречались в медицинской практике.

Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что после COVID-19 пациенту необходима в том числе профилактика развития тромбозов.

«По клиническим наблюдениям, отложенная смертность после COVID-19 есть. И вопрос здесь состоит в необходимости диагностики и профилактики. Должна быть диагностика состояния свёртываемости крови, врачи должны назначать лабораторные тесты», — отметил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».