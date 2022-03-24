В Госдуме оценили идею о создании государственных торговых сетей с фиксированными ценами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.

«Я думаю, что в этом направлении достаточно установить фиксированную надбавку. Многие страны это делали, в том числе в период пандемии, когда, например, устанавливается к себестоимости наценка не более чем 20—25% для всех последующих поставщиков», — пояснила парламентарий.

Установка предельной наценки, по мнению Бессараб, является наилучшим вариантом в сложившейся ситуации.

«Что касается организации государственных торговых сетей, мне кажется, что это утопия, поскольку мы уже проходили период планового ведения хозяйства в Советском Союзе. Это может привести только к дефициту товаров», — сообщила депутат.

По её словам, жёсткое регулирование может нанести определённый ущерб поставщикам и реализаторам продукции.

«Предельные наценки — это тот инструмент, который позволит сохранить и товар на прилавках без его дефицита, и нормальную для покупателей цену», — заключила Бессараб.

Ранее на фоне «повсеместного и не всегда обоснованного» роста цен было предложено создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.