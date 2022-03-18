Аналитик Федяков рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

В беседе с НСН эксперт отметил, что стимулировать продажи в настоящее время нет необходимости, так как они идут довольно активно, но через месяц-два, когда будет ощущаться заметное затоваривание потребителей, скидки вернутся.

«Производители снова будут разными способами стимулировать продажи, чтобы выполнять плановые показатели», — считает Федяков.

Со своей стороны, член совета Гильдии маркетологов Анастасия Птуха в беседе с Life.ru напомнила, что торговые сети регулярно обновляют скидки и промоакции, чтобы удержать своих покупателей.

«В России очень сильно по отношению к другим странам повышена лояльность покупателей. То есть многие привязаны к своим маркам. Если человек покупает колбасу какого-то производителя, то он её и покупает. Он её скорее купит меньше, но своего производителя», — отметила она.

Ранее сообщалось, что ряд поставщиков российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») отказываются от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию.