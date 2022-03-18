РБК: поставщики ретейлера X5 Group отказываются от промоакций и скидок на продукцию

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Ряд поставщиков российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») отказывается от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что большинство поставщиков не отказываются планируют отказываться от скидок окончательно, а «хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом».

В X5 Group уточнили, что предоставление в магазинах скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки. По его мнению, в ближайшее время цены на данную группу товаров могут подняться на 10—15%.

Также, как объяснил специалист, могут возникнуть проблемы с поставками.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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