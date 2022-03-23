СФ одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов России за рубежом

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за публичные действия по дискредитации исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что максимальный штраф за это составит 1 млн рублей.

Если за год будет совершено повторное подобное правонарушение, то в данном случае наступит уголовная ответственность.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.