СФ одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов России за рубежом

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Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за публичные действия по дискредитации исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны.
СФ одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов России за рубежом
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что максимальный штраф за это составит 1 млн рублей.

Если за год будет совершено повторное подобное правонарушение, то в данном случае наступит уголовная ответственность.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.

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