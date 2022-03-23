СФ одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов России за рубежом
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что максимальный штраф за это составит 1 млн рублей.
Если за год будет совершено повторное подобное правонарушение, то в данном случае наступит уголовная ответственность.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.